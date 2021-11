Multimiljonair Jur beklimt de zeven hoogste bergen: ‘Ultieme uitdaging’

Succesvol zakenman Jur Rademakers (41) uit Valkenswaard wil de hoogste berg op alle zeven continenten beklimmen. Komende woensdag vertrekt hij naar de vijfde: de Kilimanjaro in Tanzania. "Papa, je had ook dood kunnen vallen”, zo reageerde zijn dochter na de eerste berg.

De villa van de internetondernemer is deels veranderd in een bergbeklimmerswalhalla. Zo staat in de privébioscoop een heuse zuurstoftent. "Hierdoor kan ik slapen op verschillende hoogtes." Met een speciaal apparaat is de hoeveelheid zuurstof waarmee hij slaapt in te stellen. Drie keer per week slaapt hij alleen in zijn eigen kelder als voorbereiding op de berg.

Jur wil de zogenoemde Seven Summits volbrengen. Een beruchte uitdaging waarbij je de hoogste berg beklimt van elk werelddeel: totaal zeven bergtoppen dus. "Het is het ultieme doel", weet Jur, die al van kinds af aan klimt. "Ik wilde iets doen wat heel anders was dan werken", zo is de nuchtere reden. In 2019 begon hij aan zijn missie.

Van deze vier bergen bereikte hij al de top:

Mount Vinson (4897m) op 3 december 2019

Aconcagua (6962m) op 23 december 2019

Mount Everest (8848m) op 1 juni 2021

Denali (6194m) 16 juni 2021

Alsof de barre tochten door sneeuw, ijs en kou nog niet zwaar genoeg zijn, had Jur de lat eigenlijk nog hoger gelegd. Hij wilde de zeven toppen binnen één jaar bereiken. De piekende coronacijfers zorgden ervoor dat hij die ambitie niet kon halen. En bergen opnieuw doen om het alsnog binnen die tijd te halen, ziet hij niet zitten. "Dat is onzin. Dan zou ik weer 45.000 euro kwijt zijn om bijvoorbeeld naar Antarctica te gaan. En de natuur is daar nog eens kwetsbaar ook."