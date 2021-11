112-nieuws: auto beland in de sloot • aanhouding bij politieactie A27

12.30

De A27 tussen Breda en Gorinchem was bij knooppunt Hooipolder in beide richtingen rond halfeen dicht vanwege een politieactie. Een woordvoerder van de politie laat weten dat drie verdachten die samen in een auto zaten, zijn aangehouden. Dit nadat er een tip vanuit een andere regio was gekomen dat de inzittenden van de auto mogelijk een vuurwapen in bezit hadden waarmee iemand was bedreigd. Waar precies is nog onduidelijk.