112-nieuws: botsing tegen lantaarnpaal • auto op zijn kop in greppel

Foto: Rico Vogels / SQ Vision. vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten: Auto tegen lantaarnpaal in Valkenswaard.

Auto op zijn kop in greppel in Nuenen.

Overstekende man geschept door auto.

Vermiste man Oirschot is weer terecht.

Liveblog

10.15 Auto botst tegen lantaarnpaal Een automobilist is op de Tienendreef in Valkenswaard rond kwart voor tien tegen een lantaarnpaals gebotst. Volgens een fotograaf ter plekke schatte de bestuurder de situatie verkeerd in toen hij een lijnbus wilde inhalen. Vervolgens botste hij tegen de lantaarnpaal. De bestuurder werd voor de zekerheid even nagekeken door het ambulancepersoneel. Foto: Rico Vogels / SQ Vision. vergroot

10.15 Ongeluk met vrachtwagen op A2 bij Vught Op de A2 bij Vught is iets na tien uur een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hierdoor is de verbindingsweg van de A2 naar de N65 in de richting Tilburg dicht.

08.50 Auto op zijn kop in greppel Een automobiliste is naast de Europaweg in Nuenen met haar auto op zijn kop in de greppel beland. Volgens een fotograaf ter plekke zag de automobiliste te laat dat auto's voor haar op de rem gingen voor het stoplicht. Ze maakte een uitwijkmanoeuvre waardoor ze in de berm terechtkwam en uiteindelijk op zijn kop in de greppel belandde. De automobiliste wordt uit voorzorg nagekeken in de ambulance. Foto: Walter van Bussel / SQ Vision. vergroot

08.40 N279 dicht bij Middelrode, bijna een uur vertraging De N279 bij Middelrode is dicht door een geval van afgevallen lading. Tot de aansluiting met de A2/Veghel moeten weggebruikers rekening houden met bijna een uur vertraging.

08.10 Politieactie tegen drugsbende: inval op woonwagenkamp in Bergeijk In de regio Eindhoven is de politie Oost-Brabant dinsdag bezig met een offensief tegen synthetische drugsbendes. Er zijn invallen gedaan op meerdere plekken, waaronder op een woonwagenkamp in Bergeijk. Dat bevestigt de politie naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. Er zijn inmiddels zes mensen aangehouden. Lees hier meer.

07.50 Ongelukken op de A2 zorgen voor enorme vertraging richting Eindhoven In de file die ontstond na het ongeluk op de A2 bij knooppunt Batadorp is het nog een keer misgegaan. Dit keer bij knooppunt Leenderheide. Het loopt hierdoor vast op de A2 vanuit het zuiden en op de A67 vanuit Venlo in de richting Eindhoven. LEES OOK: Ongelukken op de A2 zorgen voor enorme vertraging richting Eindhoven

07.15 Ongeluk op A2 bij Eindhoven Op de A2 is bij knooppunt Batadorp een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Dit is de actuele verkeerssituatie. Wachten op privacy instellingen...

00.01 Overstekende man geschept door auto Een man die de Bossebaan in Veldhoven wilde oversteken is maandagavond geschept door een auto. Hij kwam op het asfalt terecht. Een passerende brandweerman verrichtte eerst hulp. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen maar is niet meer ter plaatse gekomen. Wachten op privacy instellingen...

22.00 Vermiste man Oirschot weer terecht De man die maandag vermist was in Oirschot is weer terecht. Hiervoor was een Burgernet-melding verspreid. Inmiddels is de man weer herenigd met zijn familie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.