112-nieuws: brand in schoolgebouw Boxtel • dashcambeelden ongeval Breda

16.35

Vier verdachten van een bende die in Wouwse Plantage zeecontainers hadden ingericht als martelkamers, blijven in voorarrest tot de inhoudelijke behandeling van hun zaak in januari. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag besloten.

De martelcontainers werden in juni vorig jaar ontmanteld tijdens een grootschalige politieactie. De politie kwam de loodsen in Rotterdam en Wouwse Plantage op het spoor na het kraken van de cryptodienst EncroChat, zodat rechercheurs de berichten van criminelen onderling kon meelezen.

De mannen worden verdacht van het voorbereiden van verschillende ernstige misdrijven, waaronder ontvoering, afpersing, zware mishandeling en moord. Daarnaast verdenkt het OM ze van lidmaatschap van een criminele organisatie. Een aantal van de in totaal twaalf verdachten staat bovendien terecht voor witwassen.

De vier die in voorlopige hechtenis blijven zijn Robin van O., Dennis van D., William H. en Christopher Z. Hoofdverdachte Roger P. zit vast in een andere zaak, een grote cocaïnezaak waarin ook Robin van O. verdachte is.

De rechtbank wil de zaak vanaf 26 januari inhoudelijk behandelen.