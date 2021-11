112-nieuws: overstekende man aangereden • Vermiste man Oirschot terecht

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag hebben wij je hier bijgepraat over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten: Overstekende man geschept door auto.

Vermiste man Oirschot is weer terecht.

Liveblog

00.01 Overstekende man geschept door auto Een man die de Bossebaan in Veldhoven wilde oversteken is maandagavond geschept door een auto. Hij kwam op het asfalt terecht. Een passerende brandweerman verrichtte eerst hulp. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen maar is niet meer ter plaatse gekomen. Wachten op privacy instellingen...

22.00 Vermiste man Oirschot weer terecht De man die maandag vermist was in Oirschot is weer terecht. Hiervoor was een Burgernet-melding verspreid. Inmiddels is de man weer herenigd met zijn familie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.