Drukte bij maken van afspraak voor coronatest

Wie dinsdag een afspraak wil inplannen voor een coronatest, kan bedrogen uitkomen. Het is erg druk, zegt de landelijke GGD-koepel. Hierdoor is het landelijke afsprakennummer bij vlagen overbelast en online is een aantal testplaatsen 'niet beschikbaar'.

De ‘standaardroute’ om een afspraak te maken is online via een overheidssite. Na een standaard vragenlijst over welke klachten je hebt en wat voor werk je doet, moet je je postcode invoeren.

'Geen testplaats gevonden'

Het afsprakensysteem kijkt dan welke locatie het dichtst bij jou ruimte heeft om je te laten testen op corona. Op veel plekken was dat vanochtend echter niet mogelijk. Veel mensen kregen de melding dat er geen testplaats gevonden kon worden. En ook rond het middaguur kan het voorkomen dat deze tekst in het computerscherm van mensen verschijnt. Sommigen moeten ver rijden om zich te laten testen. Zo kregen inwoners van Bergen op Zoom te lezen dat ze 40 kilometer verderop in Goes terechtkonden. Voor Eindhovenaren gold dat voor Uden of Nederweert.

Wie de melding ‘Geen testplaats gevonden’ krijgt, wordt gevraagd het telefonische afsprakennummer 0800-1202 te bellen. Maar daar is het bij vlagen zo druk, dat er ‘geen telefoonlijnen meer beschikbaar zijn’. Aan de NOS laat een woordvoerder weten dat het telefoonnummer vooral in de ochtenden veel gebeld wordt. Op die momenten kan de lijn overbelast raken. "Wij adviseren later nog eens te bellen en de telefoonlijn niet te lang bezet te houden."

Gestegen testvraag

De voorbije weken is zowel het aantal positieve coronatests als de testvraag zelf enorm gestegen. Zo nam het aantal afgenomen coronatests in het werkgebied van GGD Hart voor Brabant (Tilburg-Uden) met bijna 55 procent toe naar ruim dertigduizend. In Brabant-Zuidoost nam dat toe tot vijftienduizend in één week tijd. En ook in West-Brabant lieten meer mensen zich testen: 13.400.

In heel Nederland zijn gisteren ruim 100.000 testafspraken gemaakt en meer dan 77.000 tests afgenomen. "Deze explosieve toename overstijgt alle verwachtingen en de GGD's zetten alle zeilen bij om aan de enorme testvraag te voldoen", schrijft de GGD in een verklaring.

Testen zonder afspraak gestopt

Door de razendsnel stijgende testvraag stopt de GGD Brabant-Zuidoost per direct met 'testen zonder afspraak'. Om meer mensen sneller te kunnen testen, gebeurt dit vanaf dinsdag alleen op afspraak.

De GGD wil hiermee wachttijden voorkomen op zijn drie testlocaties, in Eersel, Eindhoven en Helmond. Mensen die een afspraak maken, kunnen erop rekenen dat ze binnen 24 uur een stokje in de keel of neus krijgen.