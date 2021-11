Okapi geboren in Safaripark Beekse Bergen: 'We noemen hem Dani'

In safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek kunnen de blauwe ballonen worden opgeblazen. In het park is een okapi geboren. De jonge okapi, die Dani wordt genoemd, is dit jaar het tiende jong dat in een dierentuin wordt geboren.

Dani is het eerste jong van moeder Neyla. "Hij maakt het goed en ook Neyla doet het uitstekend", vertelt hoofd dierverzorging Yvonne Vogels. "Het is bij een eerste jong altijd even spannend, maar ze pakt het moederschap goed op en laat Dani goed bij haar drinken."

Achter de schermen

Het duurt nog een tijdje voordat het publiek de kleine okapi te zien krijgt. Dani blijft nog even onder moeders vleugels. Het safaripark denkt dat Dani over niet al te lange tijd te zien is in het buitenverblijf.

In het wild is de okapi, ook wel bosgiraffe genoemd, een bedreigde diersoort. Het dier komt voor in de regenwouden van de Democratische Republiek Congo. Voor safaripark Beekse Bergen is het de derde geboorte sinds de okapi’s in 2013 voor het eerst te zien waren in het park.

