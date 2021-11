Jouw hond gebeten door een andere hond? Aangifte doen blijkt niet makkelijk

Het is niet altijd makkelijk om aangifte te doen na een aanval van een hond. Veel mensen krijgen nul op het rekest als ze de politie benaderen, zegt advocaat Iaira Boissevain: "Het gebeurt aan de lopende band, gisteren weer drie gevallen." Ze staat veel mensen bij die slachtoffer zijn van een aanval van een hond. Ook onder een bericht van Omroep Brabant op Facebook reageren een aantal mensen dat aangifte niet mogelijk bleek toen hun hond werd aangevallen.

Donderdag werd het hondje van Anton en Lisette Hoogendijk aangevallen door een andere hond. Hij is uit de handen van Anton getrokken. De pup van een half jaar oud overleefde het bijtincident in het bos niet.

Onder het bericht erover op Facebook reageren meerdere mensen dat zij in dit soort gevallen geen aangifte konden doen. Overigens deden Anton en Lisette wel aangifte.

Strafbaar

Het is strafbaar als je weet dat je een gevaarlijke hond hebt en je het dier er toch niet van weerhoudt om een slachtoffer te maken. Daarom zou het kunnen zijn dat een eigenaar na de eerste keer nog niet wordt vervolgd omdat ze nog niet wist dat haar hond gevaarlijk was. Toch is het belangrijk om ook die eerste keer aangifte te doen, zegt advocaat Boissevain, omdat anders onbekend is of deze hond eerder heeft gebeten.

Ook Bas van Heeswijk, tactisch coördinator DCG (voorheen de Dierenpolitie) ziet dat collega's soms geen aangifte opnemen. "Dat komt helaas door de onbekendheid bij de collega’s. Ook omdat de wet veranderd is. Wij, als DCG (Dierenpolitie) roepen ook op om te allen tijde in ieder geval melding te doen bij de politie."

Aandringen

Van Heeswijk adviseert mensen die te horen krijgen dat aangifte niet mogelijk is, om toch aan te dringen. Hij komt ook tegen dat mensen hun verhaal wel delen op sociale media maar niet met bij de politie.

Advocaat Boissevain ziet bij haar cliënten hoe belangrijk het is om wel aangifte te doen. "Op deze manier blijven aanvallers rondlopen." Daarnaast is het tijdens een strafproces makkelijker om een schadevergoeding te verhalen op een eigenaar dan tijdens een civiele procedure. "Een advocaat is heel duur. De politie ontneemt op dit moment de mogelijkheid om tijdens een strafproces schade te verhalen."

Cijfers

Niet alleen voor het slachtoffer zelf is het lastig dat aangifte niet altijd makkelijk gaat, zegt Boissevain. Er wordt volgens haar niets aan het probleem met bijtende vechthonden gedaan, omdat niet duidelijk is hoe vaak er bijtincidenten plaatsvinden.

De burgemeester kan ook ingrijpen als een hond agressief is, ze kan bijvoorbeeld een muilkorfplicht opleggen. Al ziet Boissevain daar in de praktijk de beperkingen van: "Iemand verhuist naar een andere gemeente en begint daar opnieuw."

