Voorzitter Tilburgs Sinterklaascomité houdt adem in voor intocht

De intocht van de Sint in Tilburg in 2019 (foto: Gijs Franken) vergroot

Fernand Palmen zit in dubio. Hij is 35 jaar longarts geweest en is nu voorzitter van het Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg. De intocht in zijn stad gaat vooralsnog door, maar persoonlijk maakt hij zich zorgen over de alsmaar oplopende coronacijfers. Ondanks die tweestrijd gunt hij de Tilburgse kinderen een mooi Sinterklaasfeest dat niet op het laatste moment wordt afgelast.

Palmen is voorzitter van een gepassioneerde groep vrijwilligers die elk jaar met liefde de Tilburgse intocht organiseert. Maar, hij is ook 35 jaar longarts geweest in het Sint Elisabeth ziekenhuis. "We zitten in een pandemie en met infectieziekten is het heel simpel: zo min mogelijk contact met elkaar, afstand houden en handen goed ontsmetten", zegt de gepensioneerde longarts stellig. Persoonlijk staat hij dan ook volledig achter de maatregelen van het kabinet om het coronavirus wederom de kop in te drukken. De intocht staat daar eigenlijk haaks op, beseft hij ook zelf. Palmen hoopt oprecht voor de kinderen dat de intocht niet op het laatste moment afgelast wordt, maar is tegelijkertijd realistisch. "Als ze in Den Haag besluiten dat het anders moet, dan gaat het anders. Het komt, zoals het komt. We hebben nu een vergunning, maar of dat zondag nog zo is?" Het Sinterklaascomité in Tilburg bestaat al 120 jaar en is daarmee een van de oudste van Nederland. De vrijwilligers willen de kinderen een onbezorgd feest geven, maar van onbezorgdheid is bij de vrijwilligersorganisatie zelf al jaren geen sprake meer.

Er was en is veel discussie rond (zwarte) piet en nu komt daar alle tumult rond de coronapandemie bij. Palmen zucht diep als hij het erover heeft en erkent dat de afgelopen jaren niet makkelijk zijn geweest voor Sinterklaascomités. "We moeten het positief bekijken. We moeten niet de problemen opzoeken, maar met oplossingen komen. Het is een feestje voor de kinderen." In 2019 heeft het Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg al besloten dat in 2020 alleen nog maar roetveegpieten aanwezig zijn bij de intocht. "Die intocht is niet doorgegaan, maar dat standpunt is onveranderd. Er zijn alleen roetveegpieten bij dit jaar", vertelt hij

Bij de aankomst in de Piushaven en op de route is iedereen welkom. Voor het officiële onthaal op het Willemsplein hebben volwassenen een QR-code nodig. "Het is immers een evenement waarbij het publiek stilstaat. Als een ouder geen QR-code heeft, mogen kinderen ook met een andere begeleider mee die wél een QR-code heeft", legt Palmen uit. Het Willemsplein mag daarnaast maar voor 75 procent gevuld zijn, goed voor 2.000 bezoekers. "We verwachten daar geen problemen mee." Bij de entree wordt er gecontroleerd op de QR-code. "De vrijwilligers worden voor de zekerheid ondersteund door gemeentepersoneel."

Voorzitter en oud-longarts Palmen houdt toch een beetje zijn adem in voor zondag. "Ik hoop straks niet te lezen dat er bij ons veel besmettingen plaats hebben gevonden. Dan zou ik persoonlijk echt door de grond zakken." Als de Tilburgse sinterklaasintocht doorgaat zondag, komt de Sint om 11:30 uur aan in de Piushaven.

