Verpleegkundige Arjan peinst over 11-11: 'Ziekenhuizen staan op knappen'

Arjan van den Broek werkt op de IC van het Amphia Ziekenhuis (foto: archief). vergroot

Verpleegkundige Arjan van den Broek van het Amphia Ziekenhuis vindt de kritiek op het doorgaan van de Elfde van de Elfde in Brabant een lastige kwestie. Ondanks dat de Bergenaar een echte carnavalsvierder is, denkt hij dat iedere besmetting die voorkomen kan worden meespeelt in deze fase. "Er is geen rek om nog een coronagolf op te vangen."

Evie Hendriks Geschreven door

"Het baart mij zorgen dat de coronabesmettingen zo hoog oplopen. De meeste mensen denken dat het geen probleem is dat de besmettingen oplopen zolang de ziekenhuisopnames maar niet stijgen", vertelt hij. "Toch loopt de beddendruk enorm op. In het Amphia Ziekenhuis, waar ik werk, staat de situatie op knappen."

"Verpleegkundigen zijn net mensen en wij houden ook van een feestje."

Bij zijn collega's merkt Arjan verdeeldheid als het om de 11-11-discussie gaat. "Verpleegkundigen zijn net mensen en wij houden ook van een feestje. Dus een deel van mijn collega's snapt dat mensen het willen vieren. Een ander deel vindt het helemaal niet kunnen, maar het grootse gedeelte twijfelt enorm tussen die twee uitersten", vertelt hij. "En daar ben ik er een van. Ik denk toch dat iedere besmetting die te voorkomen valt op dit moment meespeelt." Dat vindt Arjan toch lastig om te zeggen. "Ik ben een echte Bergenaar dus ik vier graag carnaval, maar op dit moment voel ik me daar niet lekker bij", vertelt hij. "De rek is er namelijk niet om nog een coronagolf op te vangen." Dat ligt volgens de verpleegkundige aan de zware periode die hij en zijn collega's achter de rug hebben. "Mijn werk is er de laatste jaren niet minder heftig op geworden door de hoge werkdruk. En dan zijn we in de ziekenhuizen ook nog niet hersteld van de coronagolven van afgelopen jaar."

"Het beroep kan aantrekkelijker worden gemaakt."

Aan die hoge werkdruk valt volgens hem zeker iets te doen vanuit de werkgevers. "Het is een goed signaal dat ze aangeven de hoge werkdruk te herkennen. En de personeelstekorten die de druk veroorzaken zijn ook niet makkelijk opgelost", denkt hij. "Maar toch kunnen de werkgevers het beroep aantrekkelijker maken om nieuw personeel aan te trekken. Te beginnen met een hogere beloning." LEES OOK: Kan de Elfde van de Elfde wel doorgaan? Dit vinden de deskundigen

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.