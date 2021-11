Roze hanekam of groene lokken: kleurige kapsels veroveren Brabant

Een roze hanenkam, blauwgroene dreadlocks en regenbooghaar, je ziet steeds vaker uitbundige kapsels in het straatbeeld. Ook Leonie, Nastja, Rachèl en Katinka gaan kleurrijk door het leven. "Er is heel lang een taboe op geweest, maar dat is gelukkig steeds minder."

"Knalroze, turquoise en paars, ik heb heel wat kleuren in mijn haar gehad. Dit blauw past bij me. Ik heb een druk leven, veel vrienden en een moestuin waar altijd wat te snoeien en zaaien valt. Er is weinig tijd om steeds te experimenteren met kleurtjes. Ik vind het wel prima zo.

Als je er opvallend uitziet en je zit je lekker in je vel, dan krijg je positieve reacties. Maar toen ik een burn-out had, straalde ik dat uit en dan ben je snel doelwit van mensen die vervelende dingen roepen, of kinderen die je uitschelden. Dat gebeurde soms meerdere keren per dag en ik kon 't echt niet handelen. Ik had geen schild waarmee ik me kon verweren.

Als ik nu te horen krijg dat ik eruit zie als een clown, raakt me dat niet meer. En het bijzondere is, als mensen dat merken, dan krijgt zo'n gesprek meteen een positieve wending. Of ze lachen me hartelijk toe, alsof ik de wereld een stukje vrolijker maak."