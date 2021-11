Raad akkoord met komst van 300 vluchtelingen naar Autotron na fel debat

Den Bosch gaat tijdelijk 300 asielzoekers opvangen. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiermee ingestemd na een stevig debat dinsdagavond. Acht partijen dienden tijdens de raadsvergadering een motie in om de vluchtelingen op te vangen. Alleen de PVV en de VVD stemden tegen.

"We zijn een gastvrije stad en we hebben al eeuwenlang mensen in nood geholpen en onderdak geboden en dat willen we nu weer doen omdat de nood hoog is", zei René van de Kerkhof van D66. Hij is de voortrekker van de motie om de vluchtelingen op te vangen.

PVV'er Alexander van Hattem is tegen en onderbrak in het debat elke spreker die zich uitsprak voor de noodopvang in Rosmalen. VVD'er Ralph Geers stoorde zich aan de toon van Van Hattem, maar stemde toch tegen omdat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende asielzoekers die in Rosmalen gehuisvest worden. Geers wil het liefst alleen gezinnen en Afghanen opvangen, maar dat is volgens wethouder Van der Geld niet vooraf te regelen. Het voorstel van Van Hattem om een referendum te houden over de tijdelijke huisvesting van de vluchtelingen werd verworpen.

Wilders komt praten

PVV-leider Geert Wilders komt woensdag naar Rosmalen om in gesprek te gaan met burgers over de opvang van asielzoekers bij het Autotron in Rosmalen. Dat kondigde de partij aan via Twitter. Samen met de Bossche fractievoorzitter Alexander van Hattem gaat hij naar een geheime locatie om te spreken met bewoners en ondernemers.

De 300 asielzoekers worden opvangen bij het Autotron. Op dat terrein werden in 2015 en 2016 ook al honderden asielzoekers opgevangen in tijdelijke paviljoens. Het COA, dat de opvang van asielzoekers in Nederland organiseert, heeft Libéma als eigenaar van Autotron gevraagd om mee te werken aan de opvang. De opvang is voor maximaal een jaar.

De direct omwonenden zijn volgens burgemeester Mikkers met een brief op de hoogte gesteld van de plannen. "Nu er een definitief besluit genomen is om noodopvang te realiseren, gaat de gemeente samen met het COA en Libéma inloopmomenten organiseren", zei verantwoordelijk wethouder Mike van der Geld.

Hij begrijpt de zorgen van de omwonenden en erkent dat er in 2015 en 2016 incidenten zijn geweest met vluchtelingen. Het doel van de inloopmomenten is om vragen van omwonenden persoonlijk te kunnen beantwoorden", aldus van der Geld. "Maar we moeten ook niet vergeten dat er destijds ruim 350 vrijwilligers waren voor de vluchtelingen."

Ook nu zijn er al mensen die zich gemeld hebben.