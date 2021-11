Jonge asielzoekers samen met Veghelse jongeren in leeg verpleeghuis

Drie vliegen in één klap. Die slaat de gemeente Meierijstad met de huisvesting van ‘eigen jeugd’ én van jonge asielzoekers. Deze 45 jongeren komen namelijk te wonen in verpleeghuis Joachim & Anna in Veghel, dat sinds kort leeg staat. Zo worden met één besluit drie problemen aangepakt, weet Omroep Meierij.

Het in één complex huisvesten van deze groepen brengt volgens de betrokken partijen nog een voordeel met zich mee. Door deze jongeren samen te laten wonen, zal de integratie van de asielzoekers sneller verlopen. Dat is de verwachting van de gemeente, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.

Het idee blijkt snel vorm te hebben gekregen. "We vroegen ons af wat je met een leeg verpleeghuis kunt", vertelt wethouder Rik Compagne. "We hebben in Meierijstad jongeren die heel graag op zichzelf willen wonen, maar die geen huis kunnen kopen of in de vrije sector kunnen huren. We dachten dat dat voormalige verpleeghuis prima voor hen geschikt gemaakt zou kunnen worden."

Joachim & Anna kwam onlangs leeg, omdat deze vestiging van BrabantZorg niet meer voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de verpleging van ouderen. Ruimte genoeg dus voor ‘eigen jeugd’, maar ook voor een andere groep jongeren die het niet makkelijk heeft, statushouders. Die willen het verblijf in een asielzoekerscentrum graag verruilen voor een onderkomen in de burgermaatschappij.

'Mooie start voor groepen jongeren'

“Toen ontstond het idee om ze samen te brengen. Volgens ons bevordert dat de integratie van de jonge statushouders. We denken dat er een win-win situatie is. Met dit concept kunnen we jonge woningzoekenden uit onze eigen gemeente en jonge nieuwkomers een mooie start bieden. We maken ons er graag sterk voor”, aldus Compagne.

De nieuwkomers zullen niet aan hun lot worden overgelaten, verzekert de gemeente. Onder meer Vluchtelingenwerk Nederland gaat hen intensief begeleiden. "Maar wij willen ook de werkgevers in Meierijstad betrekken. De jonge statushouders zijn hier gekomen om in ons land te leven en dan is het belangrijk dat ze aan het werk gaan", zegt de wethouder.

Belangrijk is ook dat er ‘draagvlak’ komt van omwonenden. Mensen die in de buurt van het voormalige verpleeghuis wonen, hebben een brief gekregen waarin staat wat de plannen zijn voor dit pand. Hierin staat onder meer dat er volgende week voor hen een informatieavond wordt gehouden.

Meierijstad is niet de eerste gemeente in Brabant die gehoor heeft gegeven aan de wens van commissaris van de Koning Ina Adema om woonruimte beschikbaar te stellen voor vluchtelingen. Onder meer Boxmeer, Den Bosch, Grave en Tilburg gingen haar voor.