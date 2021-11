Postcode Loterij deelt 575.000 euro uit in Gemert: 'Gaston stond te dansen'

De Postcode Loterij heeft dinsdagmiddag 575.000 euro en een BMW uitgedeeld aan de Elzent in Gemert. "Leuker dan een bon van de Blokker", lacht de 77-jarige winnaar Jaap van Felius.

"Het was een unieke gebeurtenis, hoor", vervolgt Jaap, die al dertig jaar meespeelt en eerder nooit iets groots won. "Met heel de buurt stonden we buiten, in blijde verwachting. Gaston is een joviale man! Hij stond te dansen in de straat", vertelt Jaap, die er nog altijd niet van bekomen is. "Heel de familie belt me nu op."

Verjaardagscadeau

Jaap speelde met één lot mee en won 25.000 euro. "Na belasting hou je daar dan 18.000 euro van over", weet Jaap. "Komende donderdag word ik 78 jaar. Ik vertelde Gaston dat het mijn verjaardagscadeau is."

De prijs viel op de even huisnummers in de staat. Elk winnend lot was goed voor 25.000 tot 75.000 euro bruto meldde een woordvoerder van de loterij. In de straat speelden elf bewoners met in totaal 23 loten mee. Dinsdagmiddag werden de prijzen uitgereikt.

Geen spam

De bewoners kregen een mailtje dat de loterij langskwam met 'iets wat niet door de brievenbus past'. Ook stond er een telefoonnummer bij dat je kon bellen, als je het niet geloofde. "Ik heb inderdaad even gecontroleerd of het geen spam was. Je bent dan toch argwanend", zegt Jaap. Die fase is hij inmiddels voorbij. "Mijn vrouw wil nog een paar nieuwe stoelen."

Ook Frank Kanters (49) durft al hardop te dromen. Ook hij sleepte 25.000 euro binnen. "De auto is aan vervanging toe. We willen de badkamer nog verbouwen. En een vakantie is ook wel heel erg leuk", vertelt hij. "Het is wel snel op, nu ik het zo zeg", geeft hij lachend toe.

Volgens Kanters waren er zelfs buren die met drie loten meespeelden. Ook waren er straatbewoners die geen prijs wonnen. "Toch waren zij oprecht heel erg blij voor de winnaars. Heel de straat was in feeststemming."

De 47-jarige Mike van Hout kon niet meedoen aan het feestgedruis in de straat. "Ik moest gewoon werken", vertelt hij nuchter. Hij kreeg via de WhatsApp-groep van de buurt wel alles in geuren en kleuren mee. "Ik ben er heel blij mee. Eindelijk winnen we iets", zegt hij. "Nu kunnen we lekker een keer op vakantie."