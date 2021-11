Coronanieuws: geef ouderen en kwetsbaren zo snel mogelijk extra prik

03.30

Ouderen en kwetsbaren moeten zo snel als dat kan een extra coronaprik krijgen, net als zorgmedewerkers die met Jansen zijn gevaccineerd. Dat stellen vaccinexperts in het AD.

Haast is geboden, omdat de vaccins minder goed beschermen dan gehoopt. Uit onderzoek onder bijna 800.000 Amerikaanse veteranen, gepubliceerd in Science, blijkt bijvoorbeeld dat het Janssen-vaccin na een half jaar nog maar 13 procent van de besmettingen weet te voorkomen. Andere vaccins scoren beter, maar na verloop van tijd neemt de bescherming ook bij BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca af. Dat is ook in andere studies en landen zichtbaar.

Tegen ernstige ziekte en overlijden beschermen de vaccins nog wel goed, maar bij ouderen begint deze linie ook scheurtjes te vertonen. Uit cijfers van het RIVM bleek vorige week dat 44 procent van de patiënten die in oktober in het ziekenhuis terecht kwamen, volledig gevaccineerd was. Het merendeel van deze mensen was ouder dan 70.