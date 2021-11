Mannen reden prostituees naar seksafspraken: medeplichtig aan uitbuiting?

Vijf chauffeurs die prostituees naar hun seksafspraken brachten, worden beschuldigd van uitbuiting van deze 'kwetsbare vrouwen'. Ze stonden woensdag voor de rechter en het Openbaar Ministerie eiste celstraffen van 16 tot 10 maanden.

De twee vrouwen voelen zich geen slachtoffer, verklaarden zij bij de politie. Ze deden ook geen aangifte. Volgens hen werkten zij vrijwillig in de prostitutie. Dat deden ze voor zichzelf en voor Tarik G. Tegen hem werd eerder al 6 jaar cel geëist voor het seksueel uitbuiten van in totaal zes vrouwen.

Drie vrienden van Tarik G.

Tarik G. kon wel wat hulp gebruiken. Al helemaal toen hij werd opgepakt. Hij schakelde drie vrienden in om de ritjes voor hem uit te voeren. Alle drie de mannen zagen er geen kwaad in, zeiden ze. Beetje geld verdienen, gezellig 'met de meiden' met wie ze best goed bevriend waren.

Maar zo gezellig was het niet, zegt de officier van justitie. Uit appgesprekken blijkt hoe neerbuigend de mannen over deze vrouwen spraken. Ze noemden een van de vrouwen 'kankerdom' en 'een mongool'. Ze had geen huis, was verslaafd aan drugs en was smoorverliefd op hoofdverdachte Tarik G. Iets wat bij de verdachten alarmbellen had moeten laten rinkelen.

Want volgens het OM gaat het hier wel degelijk om kwetsbare vrouwen. Vrouwen van wie je je oprecht kan afvragen hoe vrijwillig zij in die prostitutie zaten. Daarnaast blijkt uit het dossier dat de verdachten veel meer deden dan alleen de vrouwen naar een seksafspraak brengen. Ze hadden nauw contact met Tarik G. over afspraken, prijzen en betalingen.

Over hoeveel geld de prostituee uiteindelijk kreeg, lopen de verklaringen uiteen. Volgens het Openbaar Ministerie wijst ook dit op uitbuiting. De vrouwen bepaalden ook niet zelf wat ze met het geld deden.

Uitbreiding

De zaken gaan blijkbaar zo goed, dat een van de prostituees een advertentie plaatst op Facebook voor een chauffeur. Twee verdachten reageren er samen op. De vrienden zien er wel wat in. De een heeft wel een auto, maar geen rijbewijs, de ander een rijbewijs en geen auto. Ze besluiten om de opbrengst van de ritjes te delen. Dat dat zo niet echt een vetpot is, daar komen ze al snel achter.

Maar ook dat er misschien wel meer in te verdienen is. Zo schrijft één van de verdachten aan G. dat hij ook nog wel een meisje heeft. Achttien, gestopt met school en aan de drugs. Het meisje bestaat echt, het verhaal eromheen heeft hij verzonnen, zegt de verdachte nu. Hij deed het om indruk te maken op Tarik G.

Op de vlucht

Nu zitten ze alle vijf voor de rechter. Met een stevige verdenking aan hun broek: mensenhandel. Toen Tarik G. op de vlucht sloeg voor de politie en onderdook, moeten de verdachten begrepen hebben dat zijn activiteiten echt niet door de beugel konen, zegt het OM. Toch werkten ze door, zodat Tarik G. geld bleef verdienen en zij ook.

"De verdachten zijn een onmisbare schakel geweest. Zonder hen konden de vrouwen hun diensten niet aanbieden. Ze hebben moeten weten dat de prostituees werden uitgebuit en daar hebben zij geld aan verdiend", zegt de officier. "Ze verdienen een straf die recht doet aan de ernst van de feiten."

Op 15 december doet de rechter uitspraak.