Echtpaar bestolen van 300.000 euro: politie arresteert 14 verdachten

Een echtpaar uit de buurt van Breda is begin dit jaar bestolen van meer dan 300.000 euro. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt. Het gaat om een zogenoemde phishing-zaak. Nadat het slachtoffer haar bankzaken had gedaan leek er niets aan de hand. Zij werd enkele dagen later echter gebeld door de bank dat er hoge bedragen van haar rekening waren gehaald, in totaal meer dan drie ton.

In het onderzoek in de zaak werden in de afgelopen maanden veertien verdachten aangehouden, zogenoemde money mules of geldezels. De verdachten, in leeftijd variërend van achttien tot zestig jaar, zouden hun rekening beschikbaar te hebben gesteld om het gestolen geld naar over te schrijven.

Het openbaar ministerie heeft inmiddels tegen twaalf van de verdachten dossier opgemaakt zodat ze zich kan buigen over hun zaken en eventueel tot strafvervolging over kan gaan. Dat de zaak nu pas door de politie naar buiten is gebracht, heeft volgens een woordvoerder alles te maken met het lange en complexe onderzoek waarin diverse geldstromen zijn gevolgd. "Dat kost nu eenmaal veel tijd", geeft ze aan.

Bankpas uit brievenbus gevist?

De politie vermoedt dat oplichters een nieuwe bankpas hebben aangevraagd en deze uit de brievenbus hebben gevist. Daarmee kregen zij toegang tot de rekeningen van het echtpaar en konden zij diverse bedragen naar andere rekeningen doorsluizen. Een scenario dat de politie heeft afgeleid uit verklaringen van de slachtoffers. Het buitgemaakte geld zou vervolgens zijn gebruikt om bitcoins te kopen.

Voor het doorsluizen zouden zij de rekeningen van de geldezels hebben gebruikt. Of deze verdachten geld hebben gekregen voor hun 'diensten', is niet duidelijk. "In zijn algemeenheid zie je in dit soort zaken dat geldezels worden geronseld door hen een bedrag in het vooruitzicht te stellen. Uiteindelijk kunnen ze echter vaak fluiten naar hun geld. Vervolgens krijgen ze wel de politie op hun dak", legt de woordvoerder uit.

Het onderzoek in de zaak loopt nog. De politie verwacht dat er nog meer mensen bij betrokken zijn.

In onderstaande video legt de politie uit hoe geldezels te werk gaan: