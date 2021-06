Nog meer geldezels gepakt voor WhatsApp-fraude

(Foto: archief) vergroot

De politie heeft 69 geldezels in beeld gekregen in West-Brabant en Zeeland. Dat zijn mensen die tegen betaling even gestolen geld op hun rekening zetten en het dan snel doorsluizen. Een paar dagen geleden werd bekend dat er in Oost-Brabant al 47 mensen waren opgepakt.

De politie in Zeeland en West-Brabant kreeg dit jaar tot nu toe al 62 meldingen van vriend-in-nood-fraude: 'VIN-fraude'. Dat is ook wel bekend als WhatsApp-fraude. Iemand doet zich via je mobieltje voor als vriend of familielid en vraagt dringend om geld. En als mensen er in trappen wordt hun rekening, via een linkje, compleet geplunderd.

Dat aantal gevallen neemt flink toe, want heel vorig jaar waren er 36 meldingen en het jaar daarvoor 15. De buit tot nu toe in dit gebied was meer dan 200.000 euro. Het valt de politie op dat ook de buit per melding toeneemt.

Kwetsbare jongeren als katvangers

Het gestolen geld komt niet direct in handen van de criminelen die er achter zitten. Die misbruiken eerst anderen daarvoor: geldezels, ook wel katvangers genoemd. Dat zijn volgens de politie vaak kwetsbare jongeren of jongeren met een beperking van 16 tot 25 jaar.

Die jongeren zijn gelokt met advertenties op sociale media waarin hen wordt beloofd dat ze snel geld kunnen verdienen. Daarvoor moeten ze dan wel hun pinpas met pincode uitlenen, tegen betaling. De criminelen kunnen vrijuit die rekening gebruiken om eventjes wat geld te parkeren en door te sluizen naar zichzelf zodat het verder buiten beeld raakt.

De politie waarschuwt dat daarmee de echte criminelen buiten beeld blijven en de kwetsbare jongeren alleen maar verder in de problemen komen. Volgens de politie zijn de criminelen vaak georganiseerd. Het Openbaar Ministerie gaat nu bekijken hoe ze de 69 verdachten gaat straffen.

Enkele dagen geleden meldde de politie-eenheid Oost-Brabant ook al dat ze 47 geldezels heeft gearresteerd Andere politie-eenheden in het land maakten eveneens melding van de arrestatie van deze mensen.

