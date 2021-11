Herlings verslaat Febvre in 1e manche: allebei met 683 punten naar finale

Herlings met Febvre in de achtervolging (foto: KTM Images/Ray Archer). vergroot

Spannender dan dit gaat het niet worden: Jeffrey Herlings en rivaal Romain Febvre gaan allebei met 683 punten naar de beslissende manche. Herlings was in de eerste manche op het circuit van Mantova net iets te sterk voor de Fransman. Woensdagmiddag staat de tweede manche van de MXGP op het programma in Italië. Dan bepalen de twee wie van hen wereldkampioen motorcross wordt.

Herlings, net als afgelopen zondag startend vanaf pole position, kende in de eerste manche een mindere start dan Febvre. De Fransman gooide richting de eerste bocht gelijk de deur dicht. Herlings kwam zijn eerste ronde door als vierde, twee plekken achter Febvre. Teamgenoot Prado belangrijk

Yamaha-rijder Jeremy Seewer reed tussen het duo in, maar de Oploonaar profiteerde van een valpartij van de Zwitser en schoof een plekje op. Ondertussen bleek Herlings' teamgenoot Jorge Prado goud waard voor de Brabander. De Spanjaard hield Febvre achter zich en Herlings kon aansluiten. Binnen een mum van tijd passeerde hij zowel Febvre als Prado en greep de koppositie. Herlings liep meteen weg bij de rest. Wel zag hij hoe Febvre Prado voorbijging. De Fransman besloot meteen de gashendel eens flink open te draaien: Febvre kwam tot op iets meer dan twee seconden van Herlings, die zichtbaar last had van opgepompte armen. Spannende slotfase

Honda-rijder Tim Gajser, derde in de tussenstand, had ook nog plannen. In de zenuwslopende laatste rondes zaten Herlings, Febvre en Gajser binnen drie seconden van elkaar. Toch wist Herlings stand te houden op zijn KTM en kwam als eerste over de streep, gevolgd door Febvre en Gajser. "Ik weet niet wat ik moet zeggen", blikte een gespannen Herlings vooruit naar de tweede race van de middag. Daaraan beginnen Herlings en Febvre dus met precies evenveel punten, 683 in totaal. LEES OOK: Tweelingbroers André en Erik juichen in Italië voor Jeffrey Herlings.

