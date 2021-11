Tweelingbroers André en Erik juichen in Italië voor Jeffrey Herlings

Al vele jaren volgen de tweelingbroers André en Erik van Lijssel uit Nuland (66) de Grand Prix motorcross op de voet, maar nog nooit waren ze bij de laatste wedstrijd van het seizoen. Woensdag wel, want deze keer is het superspannend. Op de slotdag kan hun favoriet Jeffrey Herlings in het Italiaanse Mantova voor de vijfde keer wereldkampioen worden. “Als da rugske van hem krom gaat, lukt da!’

"Hij is de sterkste van het veld", zegt André. "Dus als hij geen fouten maakt, moet dat lukken. Maar deze baan ligt hem wel. Het is in tijden niet zo spannend geweest. Zelfs wij voelen de spanning."

Ruim voor de eerste manche van de MXGP begint, hebben André en Erik zich tussen het publiek genesteld. Ze blikken met hun vrouwen Greet en Janny nog even terug op de reis naar Mantova. "We moesten op het vliegveld bijbetalen voor de bagage", moppert Erik nog een beetje na. Al was dat snel vergeten volgens André. "We zijn gister nog lekker doorgezakt in de kroeg met allemaal Brabanders. Dat was best gezellig."

"Wij zaten eigenlijk in Spanje en toen belden ze of we ook mee wilden gaan", zegt Greet. "Nou, dit is een mooi uitje hoor, dus daar hoefden we niet over na te denken." Janny bevestigt dit alleen maar. Nee hoor, dit is helemaal geen moetje voor ons. Het is de spanning, he. We zijn de laatste dagen hier ook in de kerk geweest om kaarsjes aan te steken voor Jeffrey. Dat hij maar mag winnen."