Herlings pakt titel MXGP in Italië: lees hier alle reacties

Herlings zweeft door de lucht in Mantova (foto: KTM Images/Ray Archer). vergroot

In dit liveblog houden we je op de hoogte van de beslissende manche in de strijd om het wereldkampioenschap motorcross. Jeffrey Herlings uit Oploo begint met evenveel punten aan de slotrace als zijn rivaal Romain Febvre uit Frankrijk. Om kwart over drie valt het starthek in Italië. Pakt Herlings voor de vijfde keer de WK-titel?

Corrado Francke Geschreven door

Liveblog

15.53 Gejuich in café Tielemans Het Boekelse café viert feest. Wachten op privacy instellingen...

15.50 Gigaspannend seizoen Herlings miste drie manches toen de Italiaan Ivo Monticelli in Oss bovenop zijn schouderblad landde. Toch heeft 'The Bullet' uiteindelijk de meeste manche-overwinningen en reed de Brabander de meeste rondes aan de leiding. De titel werd pas in de allerlaatste manche beslist en zo kunnen motorcrossliefhebbers terugkijken op een fantastisch seizoen.

15.48 Eerste reactie "Veel mensen wisten niet wat ik zou doen als ik deze titel niet zou pakken. Maar dat komen ze nooit te weten", lacht Herlings voor de camera van MXGP.

15.46 Champagnedouche Een gigantische douche van champagne volgt voor de kersvers wereldkampioen.

15.46 HERLINGS WERELDKAMPIOEN! HIJ DOET HET! Jeffrey Herlings grijpt de wereldtitel motorcross na een zinderende strijd in Italië.

15.44 Laatste ronde Nog een kleine twee minuten voor Herlings, die laatste aanmoedigingen toegeschreeuwd krijgt vanuit het KTM-kamp.

15.43 Nog twee rondes! De champagne staat klaar voor Herlings, die onderweg is naar zijn vijfde WK-titel: driemaal in de MX2, tweemaal in de MXGP-klasse.

15.36 Herlings op titelkoers Een voorsprong van 23 seconden met nog drie minuten en drie rondes te gaan. Herlings' team kijkt gespannen naar het beeldscherm in de pitstraat, maar weet dat 'The Bullet' de WK-titel pakt als hij geen fouten maakt of motorpech krijgt.

15.34 21 seconden Herlings rijdt 21 seconden voor Febvre. Nog zes minuten en drie rondes te gaan.

15.31 Gajser komt dichterbij Tim Gajser komt in de buurt van Herlings, maar speelt geen rol meer in het kampioenschap. Als Herlings maar voor Febvre finisht, is hij wereldkampioen.

15.30 "Dit mag niet meer fout gaan." De gemiddelde hartslag ligt nog altijd hoog in café Tielemans in Boekel. Wachten op privacy instellingen...

15.28 Hoe Herlings Febvre passeerde Bekijk hier de inhaalactie van Herlings op Febvre, even voordat de Fransman onderuit ging. Wachten op privacy instellingen...

15.25 Geen fouten maken Herlings heeft virtueel de WK-titel binnen. Alleen pech of een val lijkt hem van winst in het kampioenschap te kunnen houden, maar fouten maken is uiteraard nog steeds niet veroorloofd.

15.21 Gajser voorbij Febvre Tim Gajser uit Slovenië kan profiteren van de val van Febvre. Dat is alleen maar gunstig voor Herlings, die nu een voorsprong van ruim dertien seconden heeft op Febvre. Ook Jeremy Seewer hijgt in de nek van Febvre.

15.19 Febvre valt! De Fransman gaat met zijn Kawasaki-motor tegen de grond en lijkt de titel nu wel te kunnen vergeten. Het gaat de goede kant op voor Herlings.

15.18 Herlings rijdt weg De Oploonaar heeft, met nog 22 minuten en drie ronden te gaan, een voorsprong van twee seconden op Febvre. Wachten op privacy instellingen...

15.13 Herlings pakt de koppositie! Herlings is Febvre te slim af en grijpt de koppositie. Herlings is virtueel wereldkampioen, maar de manche duurt nog lang.

15.12 Tweestrijd Febvre en Herlings rijden al vroeg weg bij de rest. Alleen Tim Gajser komt nog bij het duo.

15.11 Febvre geeft gas Febvre is als een komeet weg en passeert Herlings' teamgenoot Prado. Herlings is opgeschoven naar plek twee.

15.10 We zijn begonnen! Herlings gaat als derde de eerste bochten door, Febvre is als tweede weg nadat hij zijn motor slim voor die van Herlings zette.

15.09 Klaar voor de start De spanning loopt op in Italië. Herlings en Febvre staan allebei aan de binnenkant van het starthek. Wie van de twee pakt de titel?

15.08 'The winner takes it all' Herlings en Febvre gaan allebei met 683 punten de allesbeslissende manche in. Voor de duidelijkheid: wie voor de ander eindigt, is wereldkampioen.

15.05 Vol café in Boekel Nog een paar minuten tot de tweede manche! Een vol café Tielemans in Boekel kijkt met spanning naar de ontknoping van het seizoen. Wachten op privacy instellingen...

14.58 Gespannen vader "Tot nu toe loopt het volgens plan", vertelt een gespannen vader Peter Herlings. Hij zag zijn 27-jarige zoon Jeffrey de eerste manche winnen en hoopt op een nieuwe wereldtitel. Rond tien voor vier weet hij of de Oploonaar een nieuwe wereldtitel pakt. "Er komt nog een lange manche, dus nog even afwachten." Wachten op privacy instellingen...

14.54 Tweelingbroers André en Erik juichen voor Herlings Al vele jaren volgen de tweelingbroers André en Erik van Lijssel uit Nuland (66) de Grand Prix motorcross op de voet, maar nog nooit waren ze bij de laatste wedstrijd van het seizoen. Woensdag wel, want deze keer is het superspannend. Op de slotdag kan hun favoriet Jeffrey Herlings in het Italiaanse Mantova voor de vijfde keer wereldkampioen worden. “Als da rugske van hem krom gaat, lukt da!’ Lees hier het verhaal van André en Erik.

14.50 Hoe Herlings de eerste manche won Herlings won eerder deze middag de eerste manche en daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Febvre. Bekijk hier hoe Herlings in een mum van tijd zowel Febvre als teamgenoot Jorge Prado passeerde en zo de koppositie greep. Die stond hij, ondanks last in de onderarmen, niet meer af. Wachten op privacy instellingen...

14.45 Goedemiddag! Welkom bij dit liveblog over de beslissende manche in het WK motorcross. Jeffrey Herlings uit Oploo gaat, net als rivaal Romain Febvre uit Frankrijk, met 683 punten naar de laatste, allesbepalende manche op het circuit in Mantova. Over een klein halfuur valt het starthek: weet de Brabander in Italië zijn vijfde WK-titel te pakken? Herlings met Febvre achter zich (foto: KTM Images/Ray Archer). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.