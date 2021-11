Jeffrey Herlings pakt wereldtitel motorcross: 'Ik ga het goed vieren'

14.45

Welkom bij dit liveblog over de beslissende manche in het WK motorcross. Jeffrey Herlings uit Oploo gaat, net als rivaal Romain Febvre uit Frankrijk, met 683 punten naar de laatste, allesbepalende manche op het circuit in Mantova. Over een klein halfuur valt het starthek: weet de Brabander in Italië zijn vijfde WK-titel te pakken?