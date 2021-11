Vrouw verkracht in haar huis in Boxtel: vijf jaar celstraf en tbs geëist

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 In maart werd een man aangehouden in Boxtel. Nu, ruim een half jaar later, blijkt dat deze inwoner van Liempde er een vrouw zou hebben verkracht.

Tegen een man uit Liempde is vijf jaar gevangenisstraf en tbs geëist, omdat hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) een vrouw in haar woonplaats Boxtel heeft verkracht. Hij zou haar in maart dit jaar naar een schuur bij haar huis hebben gelokt. Daarna is ze in haar eigen huis misbruikt, aldus het OM tijdens de rechtszaak in Den Bosch.

De man probeerde te voorkomen dat hij zou worden aangehouden door kleren aan te trekken die hij in de buurt had gestolen. Toch werd hij nog dezelfde dag opgepakt in Boxtel. Agenten vonden de man in de achtertuin van een huis aan de Dokter P.M. Hoekstraat. Bij de zoektocht werd onder meer een helikopter ingezet.

De politie-inzet trok bekijks (foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De verdachte en het slachtoffer hadden eerder een relatie en zijn exen van elkaar. Volgens het OM heeft de man de vrouw met een smoes naar de schuur gelokt. Daar zou iets zijn met haar kat. Vervolgens lukte het hem met de vrouw naar haar huis te gaan waarna ze werd verkracht. Volgens justitie is alleen een zware celstraf op zijn plaats.

