Ontketende Herlings grijpt WK-titel motorcross

Jeffrey Herlings is woensdagmiddag na een zinderende ontknoping wereldkampioen motorcross geworden. In Italië versloeg hij in beide manches rivaal Romain Febvre uit Frankrijk en dat was genoeg om opnieuw wereldkampioen te worden.

Het beloofde een zenuwslopende ontknoping te worden op het circuit van Mantova. Herlings begon op drie punten achterstand aan de Grand Prix, maar na de eerste manche was die achterstand weggewerkt. De motorcrosser uit Oploo kwam in de eerste manche als winnaar over de streep. Spannende strijd met Febvre

Herlings en Febvre gingen daardoor met evenveel punten, 683 om precies te zijn, naar de tweede manche. Daarin gooide Febvre opnieuw de deur dicht bij de KTM-rijder. Herlings kwam als derde de eerste ronde door, maar als een komeet schoot 'The Bullet' voorbij teamgenoot Jorge Prado en - nog veel belangrijker - Febvre. Herlings wint beide manches

De Fransman zette alles op alles om Herlings bij te benen, maar dat kwam de Kawasaki-rijder duur te staan. Febvre ging tegen de grond en zag de Sloveen Tim Gajser passeren. De achterstand van Febvre op Herlings was ineens ruim vijftien seconden en bleef maar oplopen, ook in de slotfase van de tweede manche. Daarin kwam alleen Gajser nog aan het achterwiel van Herlings, maar dat maakte voor het klassement helemaal niets meer uit. De Brabander hield ook de Sloveen achter zich, won beide manches en pakte zo de wereldtitel. LEES OOK: Liveblog - de titelrace van Jeffrey Herlings

