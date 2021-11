Peter Gillis van slag na overval op zoon Mark: 'Zal hem altijd bijblijven'

Peter Gillis is geraakt door de brute overval op zijn zoon Mark. Dat vertelt hij woensdag in RTL Boulevard. "Dat gaat je niet in de koude kleren zitten."

Mark Gillis is zaterdagnacht opgewacht door drie mannen die hem overvielen bij zijn woning op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Hij kreeg daarbij flinke schoppen en klappen. Ze vertrokken met een nog onbekende buit.

"Mark heeft er wel even last van gehad", vertelt vader Peter in RTL Boulevard . "Hij is ook weer aan het werk. Zijn dagelijks leven moet hij toch allemaal weer oppakken. Maar dat zal hem altijd bijblijven."

Het is niet duidelijk hoeveel de daders hebben buitgemaakt, maar dat kan volgens Peter niet veel zijn. "Het geld zit bij in ons in de parken. Dat heb ik hier niet thuisliggen en onze Mark heeft dat ook niet thuisliggen. Dat hebben wij niet."

In zijn pas uitgekomen biografie is te lezen dat Peter Gillis op een dodenlijst staat, maar onduidelijk is of deze overval hier iets mee te maken heeft. "Maar ik zou niet weten wie erachter zit. Dat wil ik ook niet weten want dan zou ik er misschien zelf naartoe rijden."

Wel let de Massa is Kassa-hoofdrolspeler goed op. "Ik kijk al twintig jaar achterom. Er zijn al eerder twee auto's uitgebrand voor de deur. Bij signeeracties heb ik altijd iemand bij me."