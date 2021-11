3 Uurkes Vurraf dit carnavalsjaar vanaf het Stadhuisplein in Eindhoven

Hoe we op 25 februari 3 Uurkes Vurraf kunnen vieren weet niemand, maar dát 3 Uurkes Vurraf doorgaat staat vast. Hopelijk met publiek, maar als de coronaregels dat niet toelaten, wordt het in 2022 opnieuw een online feest. Sowieso vieren we de start van het carnavalsseizoen vanaf een nieuwe locatie: het Stadhuisplein in Eindhoven. Daar zetten we een tent op.

In de tent zal een keur aan artiesten optreden. En natuurlijk zal het feest op 25 februari live vanaf precies drie uur op televisie, radio en via onze online kanalen worden uitgezonden. Elk jaar trekt 3 Uurkes meer dan een miljoen kijkers en luisteraars.

Met het Stadhuisplein als nieuwe locatie, nemen we na 28 jaar afscheid van Hotel Pullman Cocagne in Eindhoven. Deze gastheer besloot ermee te stoppen in verband met de huidige coronamaatregelen, maar ook door de strenge eisen die bij het organiseren van een evenement komen kijken.

Spetterende jubileumeditie

“Natuurlijk zullen we Pullman missen, maar we hebben met de exploitant van de tent op het Stadhuisplein een geweldige nieuwe partner gevonden", zegt Arthur Marres, producent van 3 Uurkes Vurraf. "Met elkaar zijn we al volop plannen aan het maken voor een spetterende editie."

Een jubileumeditie, want het is de 33e keer dat we 3 Uurkes Vurraf, ooit begonnen als radioprogramma, organiseren. "Net als alle carnavalsvierders hopen we natuurlijk dat de situatie eind februari zo is dat we er een geweldig feest mét publiek van kunnen maken.

Tickets

Wil jij (als de regels het op dat moment toelaten) graag bij 3 Uurkes Vurraf op het Stadhuisplein aanwezig zijn? 11 januari 2022 start de inschrijving voor de loting. Houd onze kanalen hiervoor in de gaten.

Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over 3 Uurkes Vurraf.