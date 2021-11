Mogen we open? Ook bouwers Bossche kerststal leven tussen hoop en vrees

Vrijwilligers zijn alweer druk bezig om de kersstal bij de Bossche Sint-Jan op te bouwen. Ze hopen dat de beroemde stal ondanks de ontwikkelingen rond het coronavirus begin december open mag. Vorige jaar moest de kerststal al na een week weer op slot. Coördinator Jack Kradolfer: “We gaan komende vrijdag na de persconferentie nog overleggen met de gemeente, maar we hopen dat we open kunnen en open kunnen blijven.”

Naast de enorme pech met de collectie opgezette dieren, worden de bouwers ook nog eens geplaagd door bouwmaterialen die stukken duurder zijn geworden. “Tempex is daar een voorbeeld van”, vertelt Kradolfer. “Maar, wat dacht je van de prijs van kerstbomen. Vorig jaar betaalde we per stuk zo’n acht euro, nu is die prijs bijna verdubbeld naar 15 euro.”

Op de vraag of er mondkapjes gedragen moeten worden en of je straks een QR-code moet laten zien bij een bezoek aan de kerststal, moet Kradolfer het antwoord schuldig blijven. "Pas na de persconferentie van vrijdag, weten we meer. Het enige dat we nu weten is dat we een zogeheten doorstroomlocatie zijn en dat we hopen dat we op 11 december open kunnen gaan."

Bouwer Rob, die werkt aan het mechaniek van een (Bijbelse) wasvrouw in de kersstal, hoopt ook dat ze open kunnen én open mogen blijven. “Nog een keer bouwen en dan door overmacht opnieuw dicht moeten, is een heel somber scenario. Ik denk dat veel bouwers dan afhaken in de toekomst. Laten we hopen en bidden dat het niet zover komt.”

Overigens is een groot deel van de stal van vorig jaar blijven staan, omdat die maar een week te zien was. Wel is er een nieuw gedeelte bijgebouwd, met drie bruggen. Kradolfer: “Die symboliseren en verbeelden ook het thema van dit jaar. Dat thema is: Kind dat volkeren verbind.”