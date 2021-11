De handen van pianist Noud scoren miljoenen views op Youtube

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

Twee handen, zwevend boven de pianotoetsen. Ze spelen soundtracks uit Hollywoodblockbusters, zoals Titanic, The Shawshank Redemption en Halloween. Met deze op het oog simpele video's op zijn Youtube-kanaal heeft de Helmondse pianist Noud van Harskamp een succesvolle niche gevonden. Zijn filmpjes worden miljoenen keren bekeken en inmiddels heeft hij 100 duizend abonnee's.

Noud is vooral dol op horrorfilms. Zijn best bekeken filmpje is de soundtrack van de film Halloween. Het is meer dan 10 miljoen keer gezien. Een verklaring heeft de pianist er eigenlijk niet voor. "Misschien heeft het te maken met de dood van basketballer Kobe Bryant. Hij gebruikte deze muziek voor wedstrijden om zich op te peppen." Maar blij verrast door het succes op Youtube is Noud wel. "Ik begon het kanaal eigenlijk voor mezelf. Ik wilde mezelf filmen om te kijken of ik goed klonk. Je kunt dan ook je progressie beter zien." Zijn eerste filmpje werd al door duizend mensen bekeken. "Dat vond ik wel erg leuk."

"Soms krijg je maar een paar comments. Dat is wel frustrerend."

Het Youtube-kanaal werd steeds serieuzer. Noud plakte eerst de ramen nog af met vuilniszakken om de woonkamer donker te maken bij het maken van de video's. Nu heeft hij een complete studio op zolder, met steeds meer apparatuur. "Ook daar struin ik Youtube voor af. Het is niet meer alleen muziek maken, maar ook filmen en editen. Mensen staan er niet bij stil hoeveel moeite het maken van een ogenschijnlijk simpele video is." Inmiddels heeft Noud kijkers van over de hele wereld. Vooral in Amerika en Mexico zitten veel liefhebbers. "Eigenlijk helemaal niet zoveel uit Nederland", lacht hij. Hij krijgt veel verzoeken, die hij ook probeert te honoreren. Maar makkelijk is het niet altijd, het hebben van een Youtube-kanaal. "Soms maak je video's waar je heel trots op bent. En dan krijg je maar een paar comments. Dat is wel frustrerend. Maar het is ook weer niet zo dat ik er wakker van lig."

"Ik kreeg een mailtje of ik op een evenement met Stallone wilde spelen."

Het succes van Noud is inmiddels ook opgemerkt door de filmwereld. "Ik kreeg een mailtje om te komen spelen op een evenement met Sylvester Stallone en daar ben ik ook naar toegegaan." Noud wijst op een foto en inderdaad: daar staat een vrolijke Sly naast de grijnzende Helmonder en zijn vrouw. Geld verdienen doet Noud bijna niet met zijn Youtubekanaal. "Alle inkomsten gaan naar degenen die het copyright hebben." Eén keertje kwam de pianist in de problemen met zijn kanaal. "Ik had filmbeelden gebruikt bij een video en dat mocht niet. Toen heeft mijn kanaal er even uit gelegen." Voor de nodige inkomsten heeft Noud gewoon nog een baan, hij staat voor de klas.

"Ik heb wel eens huilend achter de piano gezeten."

Een keer in de week buigt Noud zich over de muziek van zijn filmhelden. Hun portretten en bladmuziek, voorzien van handtekening, hangen in zijn studio aan de muur. James Horner, die de soundtrack van Titanic schreef, kijkt de studio in. Net als Thomas Newman, die de muziek voor The Shawshank Redemption componeerde. "De reden dat ik filmmuziek zo mooi vind, is de emotie. En als je dan naar de film kijkt, wordt die emotie nog eens versterkt. Ik heb wel eens huilend achter de piano gezeten."

