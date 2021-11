Elke dag protest, maar komst bedrijventerrein Wijkevoort is bijna een feit

Tientallen jaren is erover gesteggeld en maandagavond valt eindelijk de definitieve beslissing over de komst van Wijkevoort, een bedrijventerrein aan de westkant van Tilburg. Tegenstanders protesteren al een jaar lang elke werkdag ’s ochtends voor het gemeentehuis van Tilburg. Waarschijnlijk tevergeefs.

Op 2 november werd duidelijk dat aanstaande maandag een meerderheid van de Tilburgse gemeenteraad zal instemmen. Maar toch staan de actievoerders er nog steeds. Rond kwart over acht verzamelen ze zich bij de ingang van het stadshuis. Een handjevol, op donderdagochtend zijn het er vier.

De burgemeester, passerende wethouders: allemaal zeggen ze vriendelijk gedag. Een medewerker brengt zelfs koffie. “Uit m’n hoofd is dit voor de 263ste keer”, zegt Gert Brunink. Maar van een verloren strijd wil hij niet weten: “De stemming maandag wil niet zeggen dat het doorgaat. Want de complete gemeenteraad van Gilze en Rijen is van plan te procederen tegen Wijkevoort, tot aan de Hoge Raad.”

Dat laatste zit toch anders, legt een woordvoerder van de gemeente Gilze en Rijen desgevraagd uit: "Wijkevoort wordt hier kritisch gevolgd", bevestigt hij. Maar van een procedure is zeker nog geen sprake: "De meningen zijn hier verdeeld." Mogelijk beslist de gemeenteraad op 22 november of er stappen tegen buurman Tilburg worden genomen.

Referendum

Bij de actievoerders overheerst teleurstelling in de gemeente Tilburg: “Ik ben hier al drie jaar mee bezig en ik heb mijn vertrouwen verloren", zegt Helene Felix. "Keer op keer zijn beloftes niet nagekomen.” Dat vindt Stan Maessen ook: "We hadden gehoopt op een referendum. Dank je wel zeiden ze, en ze deden er helemaal niets mee."

Wethouder Bas van der Pol kreeg in mei het ingewikkelde dossier van Wijkevoort van zijn voorganger in de schoot geworpen: "Ik begrijp dat de actievoerders teleurgesteld zijn. Als je in het gebied woont, is het niet fijn. Ik snap hun verzet en ze hebben goede argumenten. Maar we kiezen hiervoor en dus worden we het niet eens."

40.000 nieuwe inwoners

Voor Van der Pol is het duidelijk dat Wijkevoort er moet komen: "Er werken 25.000 tot 30.000 mensen op de bedrijventerreinen van Tilburg. De komende jaren krijgen we er 40.000 inwoners bij. We moeten ervoor zorgen dat er ook voor hen werkgelegenheid is in de stad."

Het klinkt Jan van Mourik van werkgeversorganisatie VNO/NCW als muziek in de oren: "De voorraad bedrijventerrein droogt op. Wij kennen veel bedrijven die ruimte zoeken en die is er nu niet. Daar heb je Wijkevoort voor nodig."

Van Mourik hoopt dat het bedrijventerrein tussen de twee- en vierduizend banen op gaat leveren: “We zijn er behoorlijk gelukkig mee. De economie moet zich kunnen ontwikkelen en daar hoort een nieuw bedrijventerrein bij.”

Strijdlustig

En de actievoerders? Die gaan ondanks alles door met hun verzet: “Het voelt alsof het gebied waar ik als kindje kwam van me wordt afgepakt”, zegt Helene Felix. “Ik heb mijn rechtsbijstand klaarliggen, we gaan naar de Raad van State. Ik ben nog heel strijdlustig!”