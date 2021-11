Niels van Tilburgs evenementenbedrijf heeft buikpijn van dreigende lockdown

Het Foute Feestje XXL wordt opgebouwd in de Zeelandhallen (foto: Niels Janssens/Q2 Events) vergroot

“Dit is onbeschrijfelijk, we hebben er buikpijn van”, aldus Niels Janssens (35) van Q2 Events uit Tilburg. Sinds woensdag is hij met zo’n veertig collega’s druk in de weer met de opbouw van het Foute Feestje XXL, in de Zeelandhallen in Goes. Voor het evenement zijn er 6500 kaarten verkocht, maar op dag van het hoogste aantal coronabesmettingen ooit, is het hoogst onzeker of het nog doorgaat.

Donderdag lekte uit dat het Outbreak Management Team het kabinet een korte beperkte lockdown adviseert, waarbij evenementen niet door mogen gaan. Het zou gaan om een periode van twee weken. “Triest, als het dit waar is”, zegt Niels Janssens die met lood in zijn schoenen aan het werk is. Hij vervolgt: “We schieten alles financieel voor, enkele tienduizenden euro’s voor logistiek en marketing. Dat bedrag zijn we sowieso kwijt wanneer we het feest moeten afgelasten. Onze boterham is dan weer weg. Het water staat je wel aan de lippen op deze manier, net zoals in de hele sector.”

"We kunnen nu niet meer stoppen met de voorbereidingen."

Niels is met zijn bedrijf vorige maand net weer opgestart met een aantal shows. Voor de komende maanden staan er 17 evenementen gepland. Het Foute Feestje XXL is het eerste grote 5000+ evenement dat op zijn agenda staat. “We moeten er vanuit blijven gaan dat het doorgaat. We kunnen nu niet meer stoppen met de voorbereidingen.”

"Ik houd stille hoop."

De Tilburgse ondernemer hekelt de timing van de persconferentie die nu op vrijdag wordt gehouden. “Voorheen gebeurde dat op dinsdag zodat je nog rekening kon houden met het weekend erna. Nu sta ik met de rug tegen de muur.” De kans dat onder meer Lamme Frans, Mental Theo en de Alpenzusjes zaterdag hun opwachting kunnen maken, acht Niels vijftig procent. “Ik houd stille hoop, anders verschuift het feest naar een andere datum.”

