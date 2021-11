Tilburger brengt vriendin met 31 messteken om het leven: 'Zwart voor ogen'

De 38-jarige Tilburger die op 31 maart zijn 29-jarige vriendin doodstak moet, als het aan justitie ligt, 12 jaar de cel in. De man stak 31 keer in op zijn partner.

De Tilburger zag geen uitweg meer uit zijn financiële problemen. Hij had voor zijn vriendin verzwegen dat het huis aan de Van Alkemadestraat waar ze in woonden, een maand eerder al in executieverkoop was verkocht.

Op de dag dat de man het slachtoffer om het leven bracht, zou de koper langskomen en de huissleutel opeisen. Dat dreef de man in het nauw.

Ruzie met vriendin

Tijdens de zitting donderdag in Breda vertelde de Tilburger dat hij die bewuste dag zijn vriendin vertelde over de verkoop van het huis en dat er een ruzie volgde. De man kan zich vervolgens niets meer herinneren omdat het volgens hem zwart voor zijn ogen werd.

Hij belde later die dag zelf met de politie en zei toen dat hij het slachtoffer had neergestoken.

Doodslag

Justitie verwijt het de man dat hij geen openheid wil geven over wat precies is gebeurd in die laatste momenten van het leven van het slachtoffer. Ze acht moord niet bewezen.

