Coronanieuws: Vanaf 19 november booster voor ouderen en zorgpersoneel

15.21

Het RIVM meldt vrijdag 2422 nieuwe besmettingen in Brabant. Dat is voor onze provincie het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Landelijk gaat het om 16.287 nieuwe gevallen, dat is bijna gelijk aan het record van donderdag.

Belangrijke kanttekening is natuurlijk wel dat aan het begin van de crisis veel minder getest werd. Bekijk hieronder de Brabantse grafiek, of hier in volledig scherm. Het vorige Brabantse record was op 26 oktober 2020.