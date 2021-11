Voorzitter Sintcomité Tilburg weg: 'Kan intocht niet aan mijzelf verkopen'

Fernand Palmen stapt op als voorzitter van het Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg. Als voormalig longarts vindt hij het niet verantwoord om de intocht zondag door te laten gaan. Hij heeft grote zorgen over de oplopende coronacijfers en is bang dat de intocht eerder kwaad dan goed doet.

De afgelopen dagen heeft Fernand Palmen in een enorme tweestrijd gezeten. Hij gunt de kinderen een normale sinterklaasintocht in Tilburg, maar als oud-longarts kan hij zijn ogen niet sluiten voor de coronapandemie. "Het laten doorgaan van de intocht is eigenlijk niet verantwoord met de huidige cijfers."

Fernand Palmen was 35 jaar longarts in het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Hij noemt de oplopende coronacijfers 'een ernstige situatie'. "We moeten ermee dealen, ik sta ook volledig achter alle maatregelen die Rutte neemt."

Op het Willemsplein wordt de Sint vervolgens officieel welkom geheten door de burgemeester. Daar is wel een QR-code nodig om erbij te mogen zijn en ook is het maximaal aantal bezoekers beperkt tot tweeduizend.

Normaal gesproken trekt de intocht van Sinterklaas in Tilburg vele duizenden kinderen en ouders. Die komen vooral naar de Piushaven. Iedereen is daar zondag welkom, zonder dat er een QR-code getoond hoeft te worden.

De oud-longarts was 25 jaar voorzitter van het comité. "Het is heel jammer en zuur, maar ik moet mijzelf wel in de spiegel aan kunnen blijven kijken." Palmen zou na dit jaar al terugtreden, maar dit was niet de manier waarop hij dat had willen doen.

Het is echter niet zo dat hij en zijn collega-bestuursleden nu in onmin met elkaar leven. Er is wederzijds begrip voor elkaars standpunten en achtergrond. "Het Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg doet heel veel goede dingen voor de stad en vooral voor mensen die het minder breed hebben. Ik draag ze nog altijd een warm hart toe."

