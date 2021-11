Coronanieuws: 'Veel horecazaken gaan zich niet aan sluitingstijd houden'

10.32

Het Prinsenbal van AWC De Keien in Waalre, dat zaterdag zou plaatsvinden, is verplaatst naar nieuwe datum. "De corona-aantallen schieten omhoog", laat het bestuur weten na overleg met de Hoge Raad. "Het is een te groot risico om met veel mensen bij elkaar te komen." De nieuwe Prins(es) en Jeugdprins(es) worden nu bekendgemaakt in het weekend van 11 december. "Uiteraard is dit ook nog onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen."