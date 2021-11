Coronanieuws: vervalste scanner-app CoronaCheck in omloop

12.36

Het kabinet wil het weer verplicht maken om anderhalve meter afstand te houden. Om dat wettelijk te regelen, is ongeveer een week nodig, zeggen ingewijden. Het is een van de verregaande maatregelen die het kabinet invoert om het aantal coronabesmettingen te beperken. Minister Hugo de Jonge spreekt van een 'heel moeilijke tijd'. "De zorgen in de zorg zijn heel erg groot, en tegelijkertijd is de rek eruit in de samenleving."