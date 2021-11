Sinterklaas treft het niet met het weer tijdens aankomst in Nederland

Wie de aankomst van Sinterklaas in Nederland komend weekend wil bijwonen, heeft een beetje pech met het weer. Het is grijs en fris en zaterdag krijgen we te maken met een aantal buien, vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

"Zaterdagochtend regent het op veel plaatsen", vertelde Wouter vrijdagochtend in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. "In de middag breekt af en toe de zon door, maar ook dan hebben we te maken met een paar buien. Waar en hoe laat precies is niet te zeggen. Dat moet je afwachten. Maar het zal zeker niet heel de middag droog zijn."

Met een temperatuur van dertien of veertien graden valt de temperatuur niet tegen voor deze tijd van het jaar. "Maar met een stevige wind hebben we toch te maken een vleugje herfst."

Meevaller

Zondag wordt een betere dag om de intocht van Sinterklaas bij te wonen. "Ik denk dat het dan in ieder geval overal droog is. Dat is een meevaller. Maar het zal dan wel overwegend grijs zijn. Er is zondag veel lage bewolking en het is aan de frisse kant. Met een graad of tien en een vrij stevige wind uit het oosten tot noordoosten. Maar wel overwegend droog, dus. in tegenstelling tot zaterdag."

Het eerste deel van volgende week blijft het wisselvallige weer. "De nachten zijn niet koud, met een graad of zes. Overdag wordt het zo'n acht graden, weinig verschil dus tussen dag en nacht. De zon schijnt overdag weinig. Het is typisch van dat saaie novemberweer. Dit houdt een groot deel van volgende week waarschijnlijk aan."

Veel ruimte voor de zon vrijdag

Weerman Wouter raadt dan ook aan te genieten van deze vrijdag. Die startte op veel plaatsen zonnig. "Alleen in het westen hing rond acht uur nog mist, maar verder is er veel ruimte voor de zon en lopen de temperaturen op tot elf graden." In de loop van de middag neemt de bewolking langzaam toe. "Maar het blijft wel droog hoor, tot vrijdagavond."

