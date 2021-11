Sinterklaasintocht wordt vrijwel overal aangepast vanwege corona

Sinterklaas komt komend weekend aan in veel plaatsen in onze provincie. Maar met vrijdag nog een nieuwe coronapersconferentie waar het kabinet wellicht nieuwe maatregelen aankondigt, worstelen veel comités met de vraag hoe ze dit aan moeten pakken.

Op de meeste plekken gaat de intocht door, zij het in aangepaste vorm. Vier gemeenten geven aan dat ze de intocht 'onder voorbehoud' door laten gaan, in afwachting van de komende persconferentie. Tijdens de vorige persconferentie werden de intochten nog expliciet genoemd als feestje dat gewoon door kon gaan.

Drive through

Op tien plekken is gekozen om de (traditionele) intocht helemaal af te blazen, of in zeer aangepaste vorm door te laten gaan.

Zo komen Zundert en Eersel met een oplossing die doet denken aan de strenge lockdown tijdens de eerste coronagolf: "Er is geen intocht, maar een drive through op Landgoed Duynenwater, het voormalige E3 Strand. Bezoekers maken een rondrit met hun auto en de Sint zit in een tent waar de pieten een snoepzak uitdelen", zo laat de gemeente Eersel weten.

Dat het anders kan laat Tilburg zien, waar de Sint als vanouds aanmeert in de Piushaven. Voor de festiviteiten op het Willemsplein is wel een QR-code nodig. Ook wordt er maar 75 procent van het normale aantal mensen toegelaten. Dat komt neer op 2000 mensen.

Coronacheck

Het scannen van de QR-code zien we op meerdere plekken terug. Veel sinterklaascomités kiezen er voor bepaalde gebieden met hekken af te zetten en een coronacheck te doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Dongen en Tilburg.

Andere gemeenten kiezen voor een QR-check voor dat gedeelte van het programma dat binnen plaatsvindt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Reusel-De Mierden.

Bekijk hier hoe de situatie bij jou is: