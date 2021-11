Winkeliers balen van vroege sluiting: 'Als we maar wel open kunnen blijven'

Koopavonden zijn de komende weken van de baan. Het kabinet zal vrijdagavond aankondigen dat winkels om zeven uur dichtmoeten, zo is de verwachting. De ene winkelier vindt dat een ramp, de ander hoopt vooral dat hierdoor een sluiting vlak voor kerst wordt voorkomen.

Ruud Mutsaers van boekenhandel Gianotten Mutsaers in Tilburg vindt de eerdere sluiting “wel vervelend, maar geen grote ramp”. “De koopavonden zijn voor ons al een aantal jaar iets minder belangrijk. Het belangrijkste vinden we dat we de rest van het jaar wel gewoon open kunnen blijven.”

Bij drankenhandel T-drinks balen ze iets meer: “Het is ontzettend vervelend, want we hebben een drukke maand voor de boeg en zo vlak voor Sinterklaas hebben we drukke koopavonden. We hadden ook al wat extra koopavonden ingepland. Mensen werken vaak tot vijf of zes en dan is er bijna geen tijd meer om rustig te winkelen”, aldus eigenaar Mark van Bergen.

“Vorig jaar moesten we in de drukte weken van het jaar dicht. Dat heeft ons veel gekost. Dat zijn onze belangrijkste weken. Dan valt dit nog mee.”

Want vlak voor kerst dichtmoeten, zoals vorig jaar, dát is pas vervelend. “Laten we hopen dat de maatregelen voldoende zijn om het aantal besmettingen weer omlaag te brengen. Want vlak voor kerst dichtmoeten zou voor ons en andere winkeliers echt een ramp zijn.”

Maar er is nog goede hoop want wellicht valt de wijnwinkel net als eerder onder de ‘essentiële winkels’. “Het probleem is echter dat er in de binnenstad dan zo weinig winkels en geen horecagelegenheden open zijn, dat er maar weinig klanten komen. We zullen het vanavond zien.”

“Eerder sluiten is killing. We hebben ons in het verleden aan alle regels gehouden, zoals afstand houden en mondkapjes dragen. Nu worden we weer gepakt”, zegt Rob van der Velden van speelgoedwinkel De Dobbelsteen in Tilburg. “Ik ben het eens dat we alles moeten doen om corona eronder te krijgen."

Van Sinterklaas en Kerstmis moet zijn winkel het hebben, vertelt hij. “In die periode hebben we normaal extra koopavonden. Op donderdag- en vrijdagavond hebben wij ook spelavonden tot tien uur. Dan worden niet alleen de spellen gespeeld, er wordt ook veel gekocht. Misschien kan het over drie weken weer wel. Maar dan is Sinterklaas al voorbij. Ik baal wel, maar we doen het er maar mee.”