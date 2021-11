Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Deur van gemeentehuis in Boxtel beklad: 'NL gaat boem'

De deur van het gemeentehuis op de Markt in Boxtel is beklad. Op de voordeur is in het wit: 'NL gaat boem' gekalkt. De tekst is vrijdagochtend ontdekt. De politie meldt dat een verwarde jongeman is opgepakt.

Volgens onze correspondent zou er ook een bekladde auto langs het gemeentehuis hebben gestaan. Een man zou vervolgens op het raam van het gemeentehuis hebben geklopt. Daarna zou hij gevraagd hebben of het gemeentehuis al gesloten was. Een medewerker zou dit hebben bevestigd. Op het moment dat de man wegreed is de bekladding ontdekt, zo meldt een ooggetuige. De gemeente Boxtel was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar. De deur is inmiddels weer schoon, meldt de politie.

De bekladding (foto: Remco Rooijakkers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

