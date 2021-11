Extra politie bij TOP Oss: 'Angst voor vernielingen'

Politie grijpt in bij TOP Oss (Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

De politie is vrijdagavond met meer agenten dan normaal aanwezig bij de wedstrijd tussen TOP Oss en Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie. De politie zegt "signalen" te hebben ontvangen over mogelijk ernstige verstoringen van de openbare orde.

Op Twitter schrijft de politie dat het zou gaan om plannen voor vernielingen en confrontaties tussen groepen fans tijdens de wedstrijd. De laatste weken is het vaker misgegaan rond voetbalwedstrijden in Nederland. Onder meer bij NEC tegen Vitesse en MVV tegen Roda JC waren ongeregeldheden. De burgemeester van de gemeente Oss heeft besloten om het gebied rond het stadion aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

