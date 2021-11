112-nieuws: automobilist crasht op A27 • 'flinke aanrijding' in Tilburg

11.57

Een medewerker van het Sterk Op Straatteam in Breda, dat de horecaveiligheid in het centrum bewaakt, kreeg vrijdagavond een kopstoot van een 17-jarige jongen. Die is vastgezet in een politiecellencomplex. Het Sterk Op Straatteam was naar een groepje jongens gegaan dat zich vervelend zou hebben gedragen in een kroeg in het centrum. Toen ze werden aangesproken rende een jongen weg. Toen hij achterhaald werd, deelde hij de kopstoot uit.