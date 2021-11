112-nieuws: fietser gewond bij botsing • auto belandt in sloot naast A4

Na de botsing in het centrum van Oss werd een ambulance opgeroepen. vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Fietser gewond bij botsing in Oss.

Accu veroorzaakt brand in Sint-Oedenrode.

Bewoners huis Oss aangehouden na vondst drugs.

Liveblog

08.26 Ongeluk A4 Halsteren Een automobilist is zaterdagochtend ondersteboven in een sloot naast de A4 bij Halsteren beland. Dit gebeurde rond halfacht bij de afslag Halsteren/Tholen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

06.00 Man opgepakt na mishandelen partner Een 40-jarige man uit Sint-Oedenrode is vrijdagavond aangehouden nadat die zijn partner mishandelde. Dit gebeurde volgens een wijkagent in het bijzijn van minderjarige kinderen. Er was drank in het spel, laat de wijkagent weten.

02.34 Accu veroorzaakt brand in Sint-Oedenrode In een bijgebouw naast een huis aan de Anna van Paulownastraat in Sint-Oedenrode woedde vrijdagnacht brand. De bewoners werden rond middernacht wakker van een luide knal. Toen ze op onderzoek uit gingen, ontdekten ze het vuur in het bijgebouw. Ze waarschuwden de brandweer. Die had de brand, waarbij veel rook vrijkwam, snel onder controle. De brand is vermoedelijk ontstaan tijdens het opladen van een accu. Wachten op privacy instellingen... De brand brak uit in een bijgebouw naast een huis in Sint-Oedenrode (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

02.00 Knapen uit bus gehaald na wangedrag Drie knapen zijn vrijdagnacht uit Arriva-bus 157 gehaald na wangedrag. Ze rookten onder meer in de bus, laat een wijkagent weten. Ze moesten een taxi bellen om hun weg te vervolgen.

01.04 Fietser gewond bij botsing in Oss Een fietser is vrijdagnacht gewond geraakt nadat die in het centrum van Oss in botsing kwam met een automobilist. Dit gebeurde rond halfeen op de kruising van de Burgwal, de Hooghuisstraat en de Eikenboomgaard. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. De fietser is verzorgd door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe de aanrijding in het centrum van Oss kon plaatsvinden. vergroot

00.05 Bewoners huis Oss aangehouden na vondst drugs Twee bewoners van een huis aan de Hertog Antonstraat in Oss zijn vrijdagochtend aangehouden nadat daar een behoorlijke hoeveelheid drugs werd gevonden. Het ging om zo'n 1,7 kilo amfetamine, vijfhonderd gram MDMA, ruim een kilo hennep, zo'n 1500 xtc-pillen, ruim vijfhonderd gram paddo's en 135 gram versnijdingsmiddel. Dit is in beslag genomen, evenals een contant geldbedrag en een auto. Wachten op privacy instellingen...

00.01 Hoogbejaarde vrouw beroofd door inbreker Een 95-jarige vrouw is donderdagmiddag beroofd toen ze even bezig was in de tuin van haar huis aan de Burgemeester Van der Klokkenlaan in Waalwijk. Dat maakte de politie vrijdagavond bekend. "Wat ben je dan voor iemand?", vraagt een agent zich af op Facebook. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden zich te melden. Wachten op privacy instellingen...

