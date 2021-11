112-nieuws: sinterklaasdemonstranten vrij • 'lastige' buurman opgepakt

16.03

Vrijdagnacht rond kwart over vier is een bewoner van de Kamperfoelieflat in Roosendaal aangehouden door de politie. Omwonenden in de flat werden opgeschrikt uit hun nachtrust omdat de man ruiten ingooide na een burenruzie.

Toen de agenten zijn huis in gingen, schreeuwde de man dat zij weg moesten gaan. Hij stapte even later zijn huis uit met in zijn handen een ijzeren staaf. De politiemensen zeiden dat hij die weg moest doen. De man gooide de staaf vervolgens over de galerij van de flat naar beneden. Daarna ging hij zijn huis weer in en zette hij keiharde muziek aan.

Hij is aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.