Coronanieuws: 'Deelnemers aan vaccinatiepromotie geterroriseerd'

FC Eindhoven–FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie gaat de boeken in als de laatste voetbalwedstrijd in Nederland met publiek voordat de nieuwe coronamaatregelen van kracht worden. Het kabinet kondigde vrijdag aan dat de komende drie weken geen publiek welkom is bij sportwedstrijden. Om de beperkingen voor te zijn heeft FC Eindhoven samen met FC Dordrecht besloten eerder te beginnen aan het duel. Dat begint nu om vier uur 's middags in plaats van halfvijf.