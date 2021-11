Rick en Nathalie stellen bruiloft uit: 'Blijkbaar is corona een avondvirus'

Nathalie Zonneveld en Rick van Erp hoefden er niet lang over na te denken, toen vrijdag bij de persconferentie duidelijk werd dat bruiloften onder evenementen vielen en de feestelijkheden om zes uur klaar moesten zijn. "Daar hebben we niets aan. Onze bruiloft zou drie dagen duren en dan moeten al die gasten vroeg naar hun kamer. We verzetten het", zo zegt Rick uit Oss.

Waar de verwachting eerst was dat bruiloftsfeesten mogelijk helemaal verboden zouden worden, was er vrijdagavond een lichtpuntje. Een bruiloft valt onder de regels voor evenementen wat betekent dat er 1250 mensen aanwezig mogen zijn.

In het laatste weekend van november zouden ze trouwen. Een landgoed bij Utrecht was al afgehuurd en 180 gasten waren uitgenodigd voor een feest. "Veertig mensen zouden het hele weekend blijven," vertelt Rick.

"Maar daar hebben we niets aan", aldus Rick. "Dat is alleen overdag. Evenementen zijn toegestaan tot 18.00 uur en de horeca mag tot 20.00 uur open blijven. We willen de gasten niet vroeg naar hun kamer sturen. De regels zijn krom. Overdag mag je massaal feesten, maar 180 mensen 's avonds is blijkbaar eng. Blijkbaar is corona een avondvirus dat overdag slaapt," zegt hij ironisch over de maatregelen.

Er is nog overleg geweest met de accommodatie, of er op de kamers iets mogelijk was. "Maar daar zijn ze heel streng in. We willen onze bruiloft nu verzetten naar het weekend van 12 maart. Maar het is afwachten of alle leveranciers en de band dan kunnen."

