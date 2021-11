Winkeleigenaar bedreigd omdat hij geen ongevaccineerden binnenlaat

Het briefje dat is opgehangen. vergroot

Bedreigingen, telefoontjes waarin hij wordt uitgescholden voor NSB’er, vernietigende recensies op Google: een winkeleigenaar in Eindhoven wordt af en aan lastiggevallen omdat hij weigert ongevaccineerden binnen te laten in zijn winkel. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie voor bedreiging. “Het blijft maar gaan en het houdt maar niet op.”

Het is een principekwestie, zegt de winkeleigenaar, die graag anoniem wil blijven. Vrijdag hing hij een briefje op het raam van zijn winkel met de tekst ‘ongevaccineerd geen toegang’. Mensen die om medische redenen geen vaccinatie hebben gehad mogen wel naar binnen. “Ik heb dat gedaan omdat ik vind dat wij in Nederland gegijzeld worden door 1,7 miljoen mensen die zich niet laten vaccineren. Als wij allemaal hadden laten vaccineren of dat nog gaan, dan hebben we straks nauwelijks problemen meer. Dan hebben we ook nauwelijks lockdown nodig”, zegt de man. Het is niet zo dat hij mensen wil discrimineren, zegt de winkeleigenaar. “Het is sowieso geen discriminatie. Mensen die dat discriminatie vinden, snappen niet wat dat woord betekent. Het is mijn winkel. Ik mag dat standpunt hebben. Ik mag een uitzondering zijn als ik dat wil.”

“Het blijft maar gaan.”

Sinds hij het briefje heeft opgehangen wordt hij flink lastiggevallen. Zowel via de telefoon als online. De Google-beoordeling van de winkel, waar mensen recensies kunnen achterlaten en sterren kunnen geven, is inmiddels gedaald van een ruime 8 naar onder de 2. “De eigenaar mag financieel bloeden”, leest een van de reacties. Ook in telefoontjes en appjes wordt de man veelvuldig beschuldigd van discriminatie. “’Vuile NSB’er, we weten je te vinden!’, en meer van dat soort teksten. Het was het eerste dat ik hoorde toen ik gisteren in bed lag en de telefoon opnam. En halfuur later kreeg ik weer een telefoontje. Het blijft maar gaan."

“Ik begon toch een beetje bang te worden.”

Via de app krijgt hij afbeeldingen toegestuurd van onder meer zwarte mensen die geweigerd werden in winkels tijdens de rassensegregatie in de Verenigde Staten. “Dat soort dingen. De gekste berichten. Ik heb de politie gebeld en aangifte gedaan, omdat ik toch een beetje bang begon te worden.” Op een aantal boze mailtjes heeft hij inmiddels gereageerd. “Ik wil het gewoon uitleggen, waarom ik het doe. Ik mag doen wat ik wil. Mijn vaste klanten weten hoe ik ben. Zij begrijpen dat.”

