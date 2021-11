Bredase horeca zaterdagavond uit protest 'gewoon' tot middernacht open

De Bredase horeca kondigt aan zaterdagavond niet om acht uur te sluiten. De nieuwe coronaregels van het kabinet schrijven dat wel voor. Tientallen kroegen en restaurant gaan uit protest tegen de nieuwe maatregelen pas om middernacht dicht. De verwachting is dat ook de horeca in andere delen van het land de regels niet opvolgt.

De gemeente Breda is op de hoogte van het signaal vanuit de horeca, maar wil verder weinig kwijt over hoe er op het gebied van handhaving met de situatie omgegaan zal worden. ‘We gaan niet op de zaken vooruitlopen’, zo laat burgemeester Paul Depla via zijn voorlichter weten.

"Financieel en moreel is er geen draagkracht meer", zo stellen de eigenaren.De horeca zegt het beu te zijn dat het weer de gebeten hond is in de strijd tegen corona en doet daarom zaterdag een statement de deur uit. Daarin schrijven de horeca-ondernemers zich 'terdege bewust te zijn van de gevolgen van COVID-besmettingen en de gevolgen daarvan in ons land'.



De Bredase horeca vervolgt: "Echter na maanden sluiting, gedeeltelijke openingstijden, geplaceerde bezetting en controleplicht op toegang zonder toereikende steunmaatregelen zijn we nu aan het einde van ons (financiële) Latijn."



De ondernemers stellen qua besmettingen de veiligste sector te vormen van Nederland. Volgens hen zou uit RIVM-cijfers blijken dat 2,9 procent van de besmettingen in de horeca wordt opgelopen: "Er is geen draagkracht meer, zowel financieel als moreel, om weer onterecht als zondebok aangewezen te worden."



De boodschap aan het horecapubliek is zaterdag helder: "We hebben besloten om ons niet aan de nieuwe onterecht opgelegde regels voor de horeca te schikken en openen onze deuren, met QR-code controle tot 00:00 uur."

'Geen steunpakketten, we willen gewoon open!'

De horeca die zaterdagavond na acht uur toch openblijft, riskeert een geldboete. Het ligt in eerste instantie een beetje aan de lokale burgemeesters hoe streng er opgetreden wordt. Er kan bijvoorbeeld eerst een waarschuwing worden gegeven. Daarna zal Den Haag zich waarschijnlijk ook uitspreken.

"Dat is best spannend", zegt Peter Rietveld van café Nummer Tien in de Bredase Vismarktstraat. "Een paar duizend euro boete is heel vervelend, maar de bestuurlijke maatregelen die boven onze hoofden hangen, zijn nog veel erger. Ze kunnen bijvoorbeeld je vergunning tijdelijk intrekken."

Hij vervolgt: "Deze maatregelen zijn voor ons als horeca desastreus.Denk bijvoorbeeld aan het personeelsbeleid. Wie wil er nou nog in de horeca werken als dit langer duurt. En er is al krapte. We willen dan ook geen steunpakketten meer, we willen gewoon open!"



De Bredase horeca toont zich tijdens de coronacrisis fanatiek waar het gaat om protest- en ludieke acties. Tijdens de volledige sluiting van de horeca lieten ondernemers in de stad regelmatig van zich horen.

