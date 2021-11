GLOW dooft uit als nachtkaars maar Tim genoot elk moment van zijn Ballroom

Lichtfestival GLOW in Eindhoven ging vrijdag, op de voorlaatste dag, uit als een nachtkaars door de strengere coronamaatregelen van het kabinet. Deelnemer Tim de Jong zag zo zijn gewenste grote slotfinale op zaterdag letterlijk uitdoven. Terwijl zijn lichtproject Ballroom juist was bedoeld om mensen coronaproof bij elkaar te brengen.

"Natuurlijk is het heel jammer dat GLOW deze zaterdagavond niet doorgaat. Tijdens het lichtfestival hebben we afgelopen dagen telkens op grootbeeld een ballroomorkest afgedraaid bij de installatie. Mensen konden op de muziek dansen terwijl ze automatisch op de voet werden gevolgd door lichtspots. Op de slotavond zou studentenorkest Quadrivium met een stuk of vijftig muzikanten een live concert geven. Dat zou een mooie afsluiting zijn, die nu helaas niet doorgaat."

Stijldansen

Natuurkundestudent Tim de Jong heeft ondanks het abrupte einde toch genoten. Duizenden mensen keken niet alleen toe, maar stapten ook spontaan op de dansvloer in de Markthal van de Technische Universiteit. "Het was een mooi om al die dartelende kinderen en stijldansende ouderen op de vloer te zien. We hebben met ons team Ignite van de TU Eindhoven ontzettend veel positieve reacties gekregen."

Sociale samenhang

De reacties van het publiek hebben de studenten vastgelegd in een enquête. De antwoorden worden gebruikt voor een wetenschappelijk onderzoek naar sociale saamhorigheid. Het blijft natuurlijk wel een universiteitsteam. Tim: "We hadden samen met lichtkunstenaar Philip Ross een interactieve lichtinstallatie opgezet zodat mensen veilig konden dansen, ondanks de coronamaatregelen. Dat dansen gaat dan op veilige afstand, waarbij twaalf gekleurde bundels licht de dansers op de voet volgen. Ondanks de anderhalve meter afstand onderling, ontstaat ook een soort cohesie, een samenhang, tussen de mensen op de dansvloer. We gaan nu aan de hand van de enquête het lichtproject analyseren."

Dat GLOW een dag eerder stopte, doet aan het onderzoek geen afbreuk. "Het was best zwaar", merkt Tim op. "Dus een vrije zaterdag is ook niet zo erg."