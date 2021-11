Jongens (15 en 16) overleden na ongeluk, onduidelijk hoe ze aan auto kwamen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Drie tieners overleden na botsing auto en ambulance in Helmond

Bij een zware botsing tussen een ambulance en een auto in de Heeklaan in Helmond zijn zaterdag kort na middernacht drie jongens van 15 en 16 overleden. Zij zaten alle drie in de auto. Eén andere inzittende van de auto raakte ernstig gewond. Het is nog niet duidelijk hoe ze aan de auto kwamen, maar ze hadden volgens de politie wel de sleutel van de wagen.

De dodelijke slachtoffers zijn twee jongens van 15 en 16 jaar oud uit Eindhoven en een 16-jarige uit Nuenen. De Nuenenaar bestuurde de auto op het moment van het ongeluk. Het zwaargewonde slachtoffer is een 15-jarige Eindhovenaar. De politie geeft zondagmiddag aan dat zijn toestand 'stabiel is'. De politie weet van wie de auto is waarin de jongens reden. Hoe zij aan de auto zijn gekomen, is onderdeel van het onderzoek, zegt een woordvoerder. Dat de bestuurder van de auto is overleden, betekent sowieso dat er geen strafvervolging meer kan plaatsvinden. Voor de nabestaanden en ook voor de mensen van de ambulancedienst wil de politie echter heel graag weten hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Observatie

Ook twee ambulancemedewerkers raakten bij de botsing gewond. "Zij maken het naar omstandigheden goed. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Ze zijn wel ter observatie opgenomen in een ziekenhuis." De auto en ambulance botsten frontaal op elkaar. Specialisten van de politie onderzoeken hoe dit kon gebeuren. De Heeklaan in Helmond werd hier een tijd lang voor afgesloten. De ambulance was volgens een politiewoordvoerder 'zonder toeters en bellen' op de weg terug van een melding toen het ongeluk gebeurde. Er werd op dat moment geen patiënt vervoerd. LEES OOK: Lachgas gevonden op plaats ongeluk in Helmond waarbij 3 tieners omkwamen Klasgenoot in tranen na dodelijk ongeluk: 'Het waren heel aardige jongens'

De auto en ambulance botsten in de Helmondse Heeklaan frontaal op elkaar

Diverse hulpverleners kwamen na de botsing naar de Heeklaan in Helmond

Brokstukken lagen na de botsing in de Heeklaan in Helmond her en der verspreid

De botsing in Helmond vond zaterdag kort na middernacht plaats

De botsing vond plaats in de Heeklaan in Helmond

