Aangifte tegen burgemeester Depla van Breda voor opruiing en negeren corona

Een advocaat uit Nootdorp in Zuid-Holland doet aangifte tegen burgemeester Paul Depla van Breda. Aanleiding is dat hij heeft niet heeft ingegrepen toen de horeca in zijn stad zaterdagavond uit protest langer open bleef dan van het kabinet mag vanwege de aangescherpte coronaregels.

De burgemeester zei dat hij begrip heeft voor de actie van de horeca. Dat is advocaat mr. Van Stratum in het verkeerde keelgat geschoten, meldt BN DeStem. "Zoals bekend heeft het kabinet op advies van deskundigen besloten dat het aantal besmettingen omlaag moet ter bestrijding van het COVID-19 virus", schrijft mr. Van Stratum in een brief aan het Openbaar Ministerie. Breda geen uitzondering

"Horeca, zoals cafés en restaurants, moeten dicht om 20.00 uur en een vaste zitplaats is verplicht. De gemeente Breda is daarvan niet uitgezonderd", gaat hij verder. De advocaat vindt dat de burgemeester van een gemeente daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie heeft voor het maatschappelijk leven en het voorkomen van besmetting van burgers. Hij stelt dat Depla openlijk heeft opgeroepen tot het negeren van die regels en zich dus strafbaar heeft gemaakt aan overtreding van genoemde wet- en regelgeving. Voorzitter Hubert Bruls van het veiligheidsberaad heeft inmiddels gezegd dat hij wel begrip heeft voor het standpunt van burgemeester Depla.

